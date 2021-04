La Samp rallenta il Milan, inseguitori si avvicinano

(lega serie a). Il Milan prosegue il digiuno da vittorie al Meazza pareggiando con la Sampdoria 1 – 1. I rossoneri salgono a 60 punti in classifica, manterranno il secondo posto, ma rischiano, al termine della giornata, di essere avvicinati dal plotone di inseguitori.

La Sampdoria arriva invece a 36 punti, consolidando il decimo posto e un discorso salvezza ormai archiviato.

I liguri partono meglio nel primo tempo, con Donnarumma bravo a salvare la sua porta su un colpo di testa di Thorsby e Kjaer a sbrogliare un paio di situazioni pericolose per i suoi. Nel finale di tempo i padroni di casa si affacciano dalle parti di Audero, senza però impensierirlo. Nella ripresa ci vuole un erroraccio in disimpegno di Theo Hernandez per sbloccare il match al 57′: Quagliarella si avventa sul passaggio sbagliato del terzino rossonero e con un preciso pallonetto supera Donnarumma. Dopo due soli minuti Adrien Silva riceve il secondo giallo, lasciando in dieci i blucerchiati. La formazione di Pioli si anima e prova a reagire riversandosi nella metà campo avvversaria. All'87' Hauge pareggia con un destro a giro sul secondo palo, poco dopo il palo nega il gol vittoria a Kessie. Il Milan resta la formazione che in stagione ha colpito più legni, un dato che condiziona la rincorsa all'Inter.