(LEGA SERIE A). Il derby di Torino finisce 2 – 2, un risultato che rallenta i Campioni in carica nella rincorsa ai primi posti della classifica. Con il pareggio del Milan restano infatti 4 i punti di distanza tra rossoneri e bianconeri, mentre la squadra di Pirlo subisce oggi il sorpasso al terzo posto dell’Atalanta. La Juventus ha ora gli stessi punti del Napoli, 56, e mercoledì, nel recupero dello scontro diretto, si capirà meglio la classifica di entrambe.

I bianconeri passano in vantaggio con Chiesa, bravo a finalizzare l’uno-due con Morata al 13′.

Il Torino non si disunisce, e grazie alla doppietta di Sanabria ribalta il risultato: al 27′ arriva di testa a ribattere in rete dopo una respinta del portiere, a inizio secondo tempo sfrutta un disimpegno errato di Kulusevski per involarsi in gol. La Juventus pareggia al 79′ con un colpo di testa sotto porta di Ronaldo, poi il palo toglie la gioia del sorpasso a Bentancur.