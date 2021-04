Una Pasqua al femminile

Ecco l’annuncio che l’angelo fa alle donne. Si, alle donne. In fondo, la pasqua comincia sotto il segno delle donne. E’ un evento al femminile. Meno male che ci sono le donne che riescono a vedere e a capire cose che i maschi non sempre sanno vedere! E’ a loro, infatti, che Gesù consegna l’annuncio più sconvolgente della storia! Il primo femminismo della storia è tutto qui.

Poi l’angelo dice “Vi precede in Galilea”. Che significa? Quale Galilea?

La Galilea è dove tutto è cominciato. Terra dei lontani e di periferia. Terra ai limiti e ai confini. Terra contaminata con altre genti.

Ma oggi la Galilea non indica un luogo geografico. No. La Galilea sei tu. Sono i confini della tua anima, dove stazionano le tue paure, le tue titubanze e le tue perplessità. Dove, nella più profonda oscurità, giace la parte migliore di te. Dove l’incertezza e l’insicurezza di questi mesi ci scoraggia e ci paralizza.

Dove si assolutizzano gli errori e le cadute ci impediscono di tornare a volare. Dove tu stazioni con una fede abitudinaria che non riesce più a insaporire la quotidianità ormai appiattita su cose inutili.

I sepolcri da cui uscire sono le ore e i giorni dove rinchiudiamo i nostri aneliti più profondi e dove impediamo alla vita di sbocciare. Dove, aride, le nostre passioni sono state dirottate verso surrogati che anziché farci felici ci rendono sempre più tristi.

Gesù risorto ti precede proprio qui nella tua Galilea: nel cuore della tua più recondita interiorità sfilacciata a disabitata. Tra le tue contraddizioni e le tue ritrosie. Egli apre il sepolcro del tuo cuore chiuso e intimorito.

Non ti resta rotolare il macigno che ti tiene prigioniero. E fare come le donne: correre a perdifiato, per intonare, per le strade della città, il canto libero della gratuità e della speranza!

Buona pasqua a tutti!

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 04 aprile 2021