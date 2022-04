Caso Tremiti, Cusmai: “Chiarezza è antidoto contro tentativi di alterare competizione elettorale”

StatoQuotidiano.it, 04 aprile 2022. “Come preannunciato e nel pieno rispetto dei valori del garantismo che da sempre ci contraddistinguono, la Lega non è mai sarà contraria ad effettuare tutti gli accertamenti del caso, nel rispetto dei principi di trasparenza e lealtà che si devono alla collettività.

Un’azione che riteniamo debba svolgersi in primis a tutela dei tremitesi, atteso che è nell’interesse del territorio e di tutti noi che quelle risorse seguano la più proficua e regolare traiettoria. Quindi a salvaguardia della imminente competizione elettorale comunale, per rispetto della quale vanno scongiurate, e immediatamente dissipate, eventuali ombre artatamente create per insinuare il sospetto nella pubblica opinione ed alterarne l’esito”. Così Daniele Cusmai, Lega, sulle notizie di stampa di questi giorni sulle gestione dei fondi Mibact alle Isole Tremiti.

“La nostra è, com’è evidente, un’azione per la democrazia e la trasparenza. L’avvicinarsi della contesa elettorale comunale, ci consta direttamente, ha scatenato, com’è fisiologico che sia, mire ed ambizioni politiche e personali, specie se in ballo vi è la gestione di un tesoretto da 20 milioni di euro destinato allo sviluppo e al rilancio culturale delle Diomedee. Ebbene, nulla quaestio, è assolutamente nelle cose ambire ad amministrarlo con la forza delle proprie idee e dei propri programmi.

Inaccettabile, invece, sarebbe il tentativo di agitare la clava dello screditamento e del fango mediatico per confondere l’opinione pubblica e provare a mettere fuori gioco l’avversario.

Un metodo tanto vecchio quanto deprecabile che, ove mai in corso, intendiamo interrompere sul nascere mediante la chiarezza e la trasparenza dei fatti che si devono ad una comunità”.

Daniele Cusmai, Segretario provinciale Lega Foggia