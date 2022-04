Generale Mini di Manfredonia: “I nostri F35 possono portare armi nucleari altrui”

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/04/2022 – (ilfattoquotidiano) “Nel 2010 l’evento fu ufficializzato inserendo nel concetto strategico della Nato il piccolo particolare di estendere la capacità e la responsabilità della deterrenza nucleare a tutti i Paesi membri.

Sul piano pratico fu ribadito il meccanismo del nuclear sharing che di fatto autorizzava ogni membro detentore di ordigni a concederli ad altri membri purché fossero dotati di mezzi di lancio a doppia capacità convenzionale/nucleare verificati dagli Usa. Di queste, destinate alla condivisione (nuclear sharing) con i Paesi ospitanti, circa 40 sono presenti in Italia. Tali ordigni all’idrogeno, considerati tattici, hanno una potenza variabile da 0,3 a 50 kilotoni.

L’Italia, che già ha la doppia capacità per i Tornado, non avrebbe giustificazione operativa per rifiutarla per gli F-35, specie in previsione dell’uscita dal servizio dei quarantenni Tornado. La “scelta” comporta, oltre all’evidenza politica di diventare surrettiziamente potenza nucleare (altrui), l’adeguamento dei velivoli alle nuove armi, la realizzazione di infrastrutture e servizi a terra, addestramento degli equipaggi, acquisizione di obiettivi ed esercitazioni e simulazioni periodiche, ovviamente non gratuite.