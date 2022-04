“La Pasqua Ucraina”, Antonio Pietro Totaro da Mattinata: “Non saremo mai indifferenti nei loro confronti”

(nota stampa). Nella notte di Pasqua ascolteremo in tutte le chiese cristiane che il Signore Dio ha fatto annegare nel Mar Rosso i cavalli e i cavalieri egiziani che inseguivano il popolo israelita guidato da Mosè che fuggiva dalla schiavitù del faraone verso la terra promessa.

Ascolteremo che ha diviso le acque per far passare comodamente sul fondo asciutto gli israeliti (gli eletti), per poi richiuderlo all’entrata dell’esercito del Faraone.

A.D. 2022

Quel faraone oggi si chiama Putin e quella gente che sta facendo resistenza perchè non desidera che le venga strappata la loro terra e che sta fuggendo dalle loro terre al suon di coprifuoco e missili si chiama popolo ucraino.

Quel mare diviso in due oggi si chiamano corridoi umanitari guidati e gestiti dalla Croce Rossa Italiana, dalla UNHCR, da Emergency, da parrocchie e associazioni No Profit.

Quei cavalli e cavalieri si chiamano carri armati pilotati da un esercito russo sottomesso ad un dittatore che non rivela a tutti la vera realtà dei fatti.

Come possiamo credere a quel testo sacro se quella storia si sta ripetendo?

Questa gente che stiamo accogliendo nelle nostre case, nelle nostre comunità e nelle nostre scuole con sorrisi e abbracci è per noi il nostro popolo eletto, e noi non saremo MAI INDIFFERENTI nei loro confronti.

Antonio Pietro Totaro, Presidente dell’OCPDDS di Mattinata