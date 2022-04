Manfredonia, vandalismi ad auto. Rotice: “Pericolosa deriva sociale”

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/04/2022 – “AVETE ROTTO!!! Stamattina Manfredonia si è svegliata ancora una volta con la conta dei danni di una “notte brava”. Come denunciato dall’encomiabile Peppino Marasco sempre attento agli episodi che deturpano la nostra città, un vero e proprio raid è stato compiuto nottetempo ai danni di decine di automobili parcheggiate in Via delle Cisterne che hanno riportato il danneggiamento degli specchietti retrovisori.

Quella zona (cosi come Piazza Maestri d’Ascia) è oggetto, in particolar modo il sabato sera, di assembramenti di intere comitive di ragazzi che fanno uso smodato di alcool ed azioni vandaliche ai danni del decoro urbano e di proprietà private. Denunceró, come già fatto nei mesi scorsi, tali incresciose situazioni alle Forze dell’ordine ed agli organi competenti affinché possano intensificare le operazioni di controllo, prevenzione e repressione sul territorio cittadino.

Confido anche in una maggiore collaborazione della cittadinanza e delle famiglie nel denunciare gli accadimenti ed educare i più giovani. Condannando senza se e senza ma quanto accaduto stanotte in Via delle Cisterne, sono sicuro che le telecamere di sorveglianza della zona assicureranno i colpevoli alla giustizia, anche per risarcire i danni arrecati.

L’ Amministrazione comunale sarà sempre al fianco delle vittime di qualsiasi reato. Manfredonia va difesa da questa pericolosa deriva sociale che, sempre più spesso, si trasforma in violenza e micro criminalità, nuocendo gravemente alla vivibilità dei residenti ed allo sviluppo economico-turistico della città.

Ragazzi, non c’è assolutamente nulla di divertente in queste serate di alcool e vandalismo. Scegliete ambienti e forme di divertimento sano e sobrio per stare davvero bene con i vostri amici; lasciate stare la pericolosa via dello sballo a tutti i costi. Scegliamo sempre e solo la legalità come stile di vita”.

Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.