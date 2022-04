Regione Puglia autorizza prosecuzione ospedale Fiera di Bari

FOGGIA, 04/04/2022 – (ansa) La Giunta regionale della Puglia ha approvato una delibera per la prosecuzione dell’attività dell’ospedale Covid nella Fiera del Levante di Bari fino al prossimo 31 dicembre.

“Abbiamo ripercorso – spiega l’assessore alla Sanità Rocco Palese – tutti gli atti necessari dopo la pubblicazione del dl del 24 marzo per regolamentare, in accordo sia con il governo che con gli enti coinvolti, il passaggio dallo stato di emergenza alla gestione ordinaria delle strutture in Fiera, valutata la situazione epidemiologica”.

Il governatore Emiliano ora firmerà una scrittura privata per la concessione in uso temporanea alla Regione dell’immobile fieristico. La Regione si farà carico di pagare l’affitto di circa 118mila euro al mese alla Fiera. La Regione ha stabilito “che provvederà al pagamento della indennità e delle spese necessarie all’operatività e mantenimento delle strutture, mentre all’operatività provvederà il Policlinico di Bari”. (ansa)