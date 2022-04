Revolver sequestrato dai Carabinieri di Manfredonia, ricorso 28enne inammissibile per la Cassazione

StatoQuotidiano.it, 04 aprile 2022. “(…) le condotte illecite di Armillotta imponevano di ritenere altamente pericolosi e connotati da attualità i comportamenti criminosi oggetto di vaglio, tenuto conto del funzionamento dell’arma sequestrata dai militari della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia, l’11/09/2021 e delle modalità con cui il revolver veniva detenuto, smontato e riposto in due buste di plastica, conservate all’interno del portatelevisore dove veniva trovato“.

Con sentenza di recente pubblicazione (con data udienza: 25 febbraio 2022, Penale Sent. Sez. 1 Num. Presidente: Sandrini Enrico Giuseppe), la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato “inammissibile” il ricorso presentato nell’interesse di “Michele Armillotta, nato a San Giovanni Rotondo il 07/01/1994, contro l’ordinanza emessa il 30/09/2021 dal Tribunale del riesame di Bari che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari” nei confronti del ricorrente “ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per la detenzione di un revolver Glisenti calibro 10.4, sprovvisto di numero di matricola, che veniva trovato in una pertinenza della sua abitazione, all’interno di un portatelevisore collocato in uno dei vani dell’immobile“.

“L’arma, al momento della perquisizione domiciliare, veniva trovata smontata e riposta in due buste di platica”.

“Il revolver veniva trovato dai militari della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia, che, la mattina dell’11/09/2021 effettuavano una perquisizione nell’abitazione dell’indagato e nella pertinenza immobiliare dove veniva trovato l’arma controversa, le cui parti erano perfettamente funzionanti, nonostante l’epoca risalente di fabbricazione, che veniva individuata nel 1920, come affermato dall’ausiliario di polizia giudiziaria incaricato di compiere gli accertamenti del caso, che evidenziava la possibilità di utilizzare la pistola sequestrata per un impiego offensivo”.

“Il Tribunale del riesame di Bari, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura cautelare genetica, in conseguenza delle modalità con cui l’azione criminosa di Armillotta si era concretizzata, funzionali all’occultamento dell’arma, che rendevano elevato il rischio di reiterazione delle condotte illecite contestate”.

“Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Bari confermava il provvedimento cautelare genetico”.

Avverso questa ordinanza l’indagato Michele Armillotta, a mezzo dell’avvocato, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.

“Con tale doglianza, in particolare, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano ritenere adeguato il provvedimento restrittivo adottato, senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale di Armillotta, sui quali il Tribunale del riesame di Bari si era espresso in termini assertivi, trascurando di considerare la risalente datazione

dell’arma sequestrata, che era stata fabbricata nel 1920, che imponeva di escluderne l’idoneità offensiva”.

Ora la sentenza della Cassazione.