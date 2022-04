Sgombero immobili mercato ortofrutticolo di Manfredonia: differimento termini

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 04 aprile 2022. Con recente atto della Giunta comunale di Manfredonia, è stato deliberato di accordare il differimento del termine assegnato per lo sgombero di alcuni immobili del mercato ortofrutticolo di Manfredonia, “da persone, mobili e suppellettili (..) sulla base degli approfondimenti effettuati dal Servizio Sociale Professionale dell’Ente“.

I termini sono stati differiti “fino al 04.05.2022 per l’occupatore” di un immobile (..) “sito al piano primo della palazzina indipendente all’interno del mercato ortofrutticolo all’ingrosso” e “fino a 30.09.2022 per l’occupatore dell’immobile (…) sito al piano terra della palazzina indipendente all’interno” dello stesso mercato.

Con l’atto, la Giunta ha stabilito che “gli occupatori dovranno corrispondere, per la detenzione degli immobili occupati sine titulo, una somma a titolo di indennizzo che sarà quantificata dagli uffici e che dovrà essere versata in rate mensili anticipate entro il giorno 7 del mese, pena la decadenza della proroga accordata con il presente provvedimento per il rilascio degli immobili”.

E’ stato inoltre dato mandato al Settore VI del Comune di Manfredonia: “di provvedere alla stima dell’importo da riconoscere a titolo di indennizzo, sulla base dei prezzi di mercato e delle condizioni socio economiche dei soggetti interessati” e “di predisporre le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione degli immobili in questione siti all’interno del mercato ortofrutticolo all’ingrosso” e “di procedere con le attività di competenza allo spirare dei termini innanzi indicati per lo sgombero volontario degli immobili”.