Situazione navale: 3 portaerei NATO e 2 incrociatori russi nel Mediterraneo

La NATO ha attualmente 3 portaerei disponibili nel Mediterraneo:

1) La portaerei statunitense USS Truman (CVN-75) e il suo CSG (Combat Strike Group) stanno ora navigando nel Mar Ionio. I suoi aerei stanno partecipando all’esercitazione Iniochos ’22.

Continuing to strengthen the #NATO alliance with dynamic and capable forces!

2) La portaerei francese Charles de Gaulle (R91) è transitata ieri sera nello Stretto di Messina verso il Mar Tirreno. Con lei navigavano la nave da rifornimento Berne e il cacciatorpediniere Forbin (D620). È possibile che stia tornando alla sua base a Tolone.

3) La portaerei italiana Cavour (C550) è a Taranto.

Le forze russe sono attualmente divise come segue:

1) Il Surface Action Group (SAG) dell’incrociatore Varyag si trova nel Mar Ionio (o almeno c’era la scorsa settimana).

031500Z APR🇷🇺NAVAL UPDATE #OSINT 🇷🇺BSF – #RFNGreyvoron600 Sailed late yesterday, RTB early today – #RFNKorolev130 sailed from Sevastopol -LACM strike of Odessa 🇷🇺EM – #Varyag SAG on day 96 of OOA Deployment – #Ustinov SAG on day 67 of OOA Deployment – #SergeyBalk spotted off Tartus

2) SAG dell’incrociatore Ustinov è in corso a sud di Creta dove può interdire l’accesso all’Egeo o al Mediterraneo orientale.

3) ad est di Creta abbiamo rilevato un’intensa attività dei velivoli antisommergibili della NATO. Almeno tre navi della Marina russa erano nell’area: un sottomarino di classe Kilo in affioramento (potrebbe avere un malfunzionamento), una nave officina di classe Amur e una corvetta di classe Burian.

4) le restanti unità navali si trovano a Tartus o nelle vicinanze.

#ВМФ #Russia's naval deployment in the #Mediterranean on the morning of Apr 02, as reported by #OSINT.

PM-82 operates close to #Crete, suggesting that mechanical issues are arising in the deployed SAGs.

