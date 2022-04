Successo partecipativo e di critica per il convegno del Presidio di Riabilitazione “Valori”

Il Presidio di Riabilitazione “Valori” di San Giovanni Rotondo ha organizzato un evento per discutere e relazionare sul disturbo dello spettro autistico nei soggetti in età evolutiva in occasione della Giornata Internazionale della consapevolezza sull’autismo (2 aprile).

Preziosi sono stati gli interventi promossi dai medici ed operatori sanitari del centro, il Dott. Michele Germano, il Dott. Francesco Mango, la Dott.ssa Stella Centra, la Dott.ssa Angela Gaggiano e la Dott.ssa Marta Rosati, che hanno relazionato circa il percorso terapeutico, dalla presa in carico dell’utente al trattamento riabilitativo cui è andato, insieme a tutta l’equipe, un significativo ringraziamento per il prezioso e professionale lavoro giornalmente profuso.

Particolare apprezzata anche la relazione della Dott.ssa Ilaria Pizzolorusso, referente del CAT (Centro per l’Autismo Territoriale) della Asl di Foggia, sempre collaborativa con la struttura in questione.

All’evento erano presenti anche il Prof. Michele Crisetti, Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo e l’Avv. Mariapia Patrizio, Assessore alle politiche sociali, nonché le locali Associazioni che con la loro partecipazione e testimonianza hanno dimostrato quanto sia importante e costruttivo il confronto tra tutti gli attori chiamati in causa, a beneficio dei soggetti con fragilità.