Claudio Amendola e il foggiano Michele De Virgilio in una nuova fiction girata in Puglia

FOGGIA, 04/04/2023 – (Livio Costarella lagazzettadelmezzogiorno.it) Tra le serie tv più attese che arricchiranno il palinsesto delle prossime settimane, ce n’è un’altra girata in Puglia (tra Bari e Monopoli, oltre ai set romani) che promette di essere avvincente:

è Il Patriarca, trasmessa da Canale 5 a partire da venerdì 14 aprile in prima serata (in sei puntate), con il ritorno di Claudio Amendola alla fiction Mediaset, nella doppia veste di regista e attore protagonista. La serie, prodotta da Camfilm e presentata da Taodue – Mediaset Group (realizzata con il supporto di Apulia Film Commission), racconta la storia di un carismatico imprenditore, Nemo Bandera (interpretato da Amendola), che ha portato la «Deep Sea» a diventare una delle aziende più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità negli affari, ma anche per mezzo di traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città, Levante.

La vita di Nemo viene però improvvisamente sconvolta dalla scoperta di essere malato e dalla consapevolezza che, a breve, non sarà più in grado di portare avanti le sue attività. Solo il fidato Ferro (interpretato dall’attore foggiano Michele De Virgilio) è a conoscenza della malattia. lagazzettadelmezzogiorno.it