I “Sebboleche” [Sepolcri] di Michele Nenna (di Lorenzo Prencipe)

Dopo un’interruzione di due anni, causa “covid 19”, tornano a rifiorire verdognoli i grani filiformi da porre a guardia, a vegliare i “Sebboleche” [Sepolcri], allestiti dalla tenera religiosità del pio devoto Michele Nenna, che ancora una volta, in maniera mirabile, riesce a mantenere viva, con passione, sacrificio e dedizione, l’antico rito de i “Sebboleche”, approntati, come da vetusta tradizione, anche nelle dimore private, nei miseri sottani, alcuni anche sottoposti, di un tempo, di quella Manfredonia delle antiche cartoline.

Così, anche quest’anno, come si diceva, il pio devoto Michele Nenna ha allestito i “Sebboleche” nei locali dell’ex Bar Europa, in via Tribuna, 14, in maniera sontuosamente toccante con tutte le statue, strumenti e segni della Passione di Gesù Cristo Nostro Signore in tutte le varie e drammatiche fasi, in tutti gli eventi dolorosi, inscenati sin dal Cristo orante, angosciato al Getsemani, alla sua cattura; al processo del titubante Pilato, vacillante al crescente tumulto della folla turbolenta; al Cristo frustato, legato alla colonna, “Gese Criste alla chelonne” [Gesù Cristo alla colonna]; al Cristo Salvatore, dal rosso mantello, schernito e deriso, con canna come scettro regale, conficcato di corona di spine sul Sacro Capo, rigato di sangue e sudore; al Cristo, caricato di croce, che tira al Calvario; e la Veronica ad asciugare il suo Volto, e le pie donne a compiangere; il Cireneo a portare un po’ la croce; a raffigurare il Cristo fra i due ladroni, capo semireclino; e poi il Cristo morto innalzato di croce e deposto tra le braccia, teneramente tremanti, di Maria, straziata dal dolore.

Il tutto in una figurazione, suggestivamente, molto toccante, fra le preghiere delle moltitudini di compunti devoti visitanti, nella commozione invadente degli antichi canti, perlopiù in dialetto, che contribuiscono a suscitare atmosfere di contrizione e afflizione al martirio del Salvatore, vittima innocente, andata al supplizio di morte, per la remissione dei nostri, molti peccati. E allora il nostro plauso deferente va al religioso sentimento del pio devoto Michele Nenna, che, da oltre un decennio, con sacrificio, dedizione e spirito di zelo, nel Santo Nome di Gesù Cristo Nostro Signore, disegna, in architetture filmiche, lo scenario figurativo, in maniera mirabile, di tutti i momenti e di tutte le fasi della Passione.

E in ultimo il suo premuroso invito a visitare i suoi “Sebboleche”, allestiti, quest’anno, nei locali, come già detto, dell’ex Bar Europa, in via Tribuna, 14.

*Lorenzo Prencipe*