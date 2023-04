Manfredonia, Campionati Giochi Matematici: la “Perotto” in finale!

Manfredonia (Fg), 4 aprile 2023 – Gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado “Perotto” hanno partecipato alla Semifinale dei CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI il 18 marzo a Pescara, ottenendo ottimi piazzamenti. Un alunno in particolare si è qualificato per la FINALE NAZIONALE che si svolgerà presso l’Università “BOCCONI” di Milano il giorno 13 maggio 2023.

La Dirigente, prof.ssa Elisa Catta, con tutta la comunità scolastica, si congratula per i risultati ottenuti e ringrazia tutti gli alunni per aver brillantemente rappresentato la nostra scuola con impegno ed entusiasmo. Ad Maiora!

Un sentito ringraziamento ai genitori che hanno creduto in questa esperienza altamente formativa per tutti e un grande in bocca al lupo al nostro FINALISTA!

I Docenti del Dipartimento di Matematica