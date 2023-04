MANFREDONIA (FOGGIA), 04/04/2023 – Sono tante le storie che come ๐•๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ซ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐‚๐ซ๐จ๐œ๐ž ๐‘๐จ๐ฌ๐ฌ๐š ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง๐š viviamo ogni giorno: alcune le incrociamo sul nostro cammino durante i tanti servizi di ๐€๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐’๐š๐ง๐ข๐ญ๐š๐ซ๐ข๐š, altre le invitiamo e accogliamo con tutto il calore possibile, anche nelle giornate piรน fredde, presso il nostro ๐’๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐’๐จ๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ž ๐‚๐‘๐ˆ dove da oltre un anno, ci impegniamo come ๐Ž๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐’๐จ๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ข ๐†๐ž๐ง๐ž๐ซ๐ข๐œ๐ข nel fare la differenza per tutti coloro che cercano il nostro aiuto, fianco a fianco con le ๐ˆ๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐ก๐ž ๐ž ๐ ๐ฅ๐ข ๐„๐ง๐ญ๐ข ๐๐ž๐ฅ ๐“๐ž๐ซ๐ณ๐จ ๐’๐ž๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ž presenti sul territorio.

Nella giornata di ieri 3 aprile 2023 dalle ore 17:30, i nostri passi e sguardi si sono incrociati con quelli di Nadir (nome di fantasia): un giovane uomo abbandonato a sรฉ stesso che, grazie alla chiamata di un concittadino di Manfredonia, abbiamo soccorso, assistito, accudito come ๐”๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐๐ข ๐’๐ญ๐ซ๐š๐๐š, improntando, come sempre, il nostro intervento sulla ๐‘๐ž๐ฅ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐โ€™๐€๐ข๐ฎ๐ญ๐จ che รจ composta da calma, pazienza e ascolto. Mossi dallo stesso spirito di umanitร e tutela della salute, sono intervenuti al nostro fianco due giovani colleghi dellโ€™APS โ€œ๐ˆ๐ฅ ๐๐ฎ๐š๐๐ซ๐ข๐Ÿ๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐จโ€ che passavano in zona con lโ€™Ambulanza: un istante fatto di comprensione e collaborazione, che manifesta quanto la ๐‘๐ž๐ญ๐ž ๐๐ž๐ข ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ณ๐ข e lโ€™azione del ๐•๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ซ๐ข๐š๐ญ๐จ facciano sempre la differenza.

Grazie al pronto intervento del 118 ed al personale del Pronto Soccorso dellโ€™Ospedale โ€œ๐'๐š๐ง ๐‚๐š๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ƒ๐ž ๐‹๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข๐ฌโ€ di Manfredonia, sono state, quindi, appurate e ristabilite le condizioni fisiche di Nadir e, da quel momento, grazie a un tam tam di chiamate tra privati, Parrocchie, Associazioni [si ringraziano in particolare la ๐ฌ๐ข๐ .๐ซ๐š ๐„๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐š ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐ข๐ . ๐'๐จ๐›๐ž๐ซ๐ญ๐จ; la โ€œ๐‚๐š๐ซ๐ข๐ญ๐š๐ฌ – ๐‚๐š๐ฌ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐‚๐š๐ซ๐ข๐ญ๐šฬ€โ€ di Manfredonia; la โ€œ๐‚๐จ๐ง๐Ÿ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐ข๐ญ๐š ๐๐ข ๐Œ๐ข๐ฌ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐š – ๐'๐š๐ง ๐†๐ข๐จ๐ฏ๐š๐ง๐ง๐ข ๐'๐จ๐ญ๐จ๐ง๐๐จโ€; ๐๐š๐ซ๐ซ๐จ๐œ๐œ๐ก๐ข๐š ๐๐ข ๐'๐š๐ง ๐ ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฌ๐œ๐จ (San Giovanni Rotondo); ๐ƒ๐จ๐ง ๐‹๐ฎ๐œ๐ข๐š๐ง๐จ ๐. ๐•๐ž๐ซ๐ ๐ฎ๐ซ๐š (Manfredonia); ๐‚๐จ๐ง๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐'๐š๐ง๐ญ๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐†๐ซ๐š๐ณ๐ข๐ž (Manfredonia); ๐ƒ๐จ๐ญ๐ญ. ๐Œ๐š๐ญ๐ญ๐ž๐จ ๐•๐š๐ข๐ซ๐จ] siamo riusciti a raccogliere vestiario nuovo e pulito, oltre a materiale di prima necessitร ; in ultimo, grazie soprattutto al costante supporto dellโ€™Assistente Sociale del Comune di Manfredonia ๐ƒ๐จ๐ญ๐ญ.๐ฌ๐ฌ๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐š ๐๐š๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐›๐จ, siamo riusciti a trovare un riparo per Nadir presso il ๐๐ˆ๐' (๐๐ฎ๐ง๐ญ๐จ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐'๐จ๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ž) – ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข ๐ ๐จ๐ ๐ ๐ข๐š (grazie alla collaborazione del Vol. Ruggiero), dove lo abbiamo accompagnato, occupandoci di lavarlo e cambiarlo con abiti puliti, per dargli un giusto sollievo dopo tanti giorni passati in strada, concludendo, quindi, il nostro intervento e rientrando a Manfredonia alle ore 02:30 di questa mattina.

Siamo sicuri che le nostre strade si incroceranno con tanti uomini e donne o bambini che, come Nadir, cercano aiuto: noi, come ๐•๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ซ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐‚๐ซ๐จ๐œ๐ž ๐‘๐จ๐ฌ๐ฌ๐š ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง๐š โ€“ ๐‚๐จ๐ฆ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐๐ข ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š che, da oltre 159 anni opera, #๐Ž๐ฏ๐ฎ๐ง๐ช๐ฎ๐ž๐๐ž๐ซ๐‚๐ก๐ข๐ฎ๐ง๐ช๐ฎ๐ž, ci impegneremo, come ieri, ad accogliere ed intervenire nellโ€™assistere e soccorrere, sempre e comunque, perchรฉ abbiamo ben a mente il grido che tra le strade di ๐’๐จ๐ฅ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐จ e ๐‚๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐’๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ž๐ซ๐ž riecheggiava quando รจ nata lโ€™idea della nostra Associazione โ€œ๐—ง๐—จ๐—ง๐—ง๐—œ ๐—™๐—ฅ๐—”๐—ง๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ๐—œ! ๐—ง๐—จ๐—ง๐—ง๐—œ ๐—™๐—ฅ๐—”๐—ง๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ๐—œ!! ๐—ง๐—จ๐—ง๐—ง๐—œ ๐—™๐—ฅ๐—”๐—ง๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ๐—œ!!!โ€.