Manfredonia sciolta per mafia, Riccardi: “Ex consiglieri ancora presenti”

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/04/2023 – “Il 15 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri decise di sciogliere il Consiglio Comunale di Manfredonia. Fin da subito, compresi che sarei stato chiamato a subirne le conseguenze.

Ciò che è accaduto nell’ultimo Consiglio comunale di Manfredonia convocato per l’approvazione del bilancio, con la sospensione per tumulto della seduta, non mi ha colto di sorpresa. Il passato viene utilizzato con la solita ipocrisia politica, volta a far credere di stare dalla parte giusta e a poter richiamare ingiustamente alla vergogna i passati amministratori. In aula si è utilizzato come pretesto la visita di alcuni alunni delle scuole elementari presso il Municipio.

Sembrerebbe che i bambini, nella lettura dell’elenco dei sindaci della Città, abbiano chiesto chiarimenti sul perché dei nomi della Commissione Straordinaria. La risposta dell’interlocutore è stata imbarazzata e non sufficientemente esplicativa. Io al posto suo avrei agito con chiarezza e descritto con puntualità cosa è accaduto, invitandoli a comprendere, anche in futuro, cosa significa e perché può accadere che un Comune venga commissariato, spesso non solo per infiltrazioni mafiose.