StatoQuotidiano, 4 aprile 2023. Protesta questa mattina davanti alla Prefettura di 38 lavoratori che si occupano della sosta tariffata. L’azienda Gps, che ha vinto la gara d’appalto subentrando all’Apcoa, riassorbirà 31 dei 69 lavoratori originari.

“Stiamo cercando una sinergia fra azienda e commissari- ha detto Antonio Farino della Fisascat, il sindacato del terziario Cisl che firma il contratto nazionale-. Il Comune ha mostrato apertura, dobbiamo capire in che termini. Alcuni di coloro che protestavano lavorano nello storico appalto di Foggia da 30 anni. Non so quale sarà la rioganizzazione con la nuova azienda, cerchiamo di interloquire anche con loro. Si tratta di una ‘bomba sociale’. Noi aspettiamo una convocazione dopo il sit-in di stamattina per sensibilizzare sul tema”.