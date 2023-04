FOGGIA, 04/04/2023 – “A fine novembre installano le barriere New-Jersey riducendo di fatto la carreggiata ad una corsia per senso di marcia. Sono passati oltre 4 mesi ed i lavori non sono iniziati.

Da notare che sull’asfalto è cresciuta ľerba… i parlamentari del territorio ci passano? Cosa si aspetta la tragedia? Sono a conoscenza che quella strada è percorsa da migliaia di veicoli al giorno?”. A denunciarlo sui social è il Consigliere Provinciale presso Provincia di Foggia e Assessore al Bilancio, Agricoltura e Foreste e Protezione Civile al Comune di Monte Sant’Angelo Generoso Rignanese.

Mesi fa un camionista denunciò in un video la pericolosa situazione che imponeva ai ciclisti di occupare la corsia interessata dai lavori e separata solo da triangoli per non rischiare di essere investiti da auto e mezzi pesanti. Con l’avvio della primavera e le festività pasquali imminenti la SS89 sarà interessata dall’afflusso di un maggior numero di veicoli, rendendo il tratto ancora più pericoloso.

A cura di Michele Solatia, 04 aprile 2023.