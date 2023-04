Villa comunale Monte S.Angelo, Vergura: “Risolto contratto con ditta”

FOGGIA, 04/04/2023 – “Abbiamo finalmente risolto il contratto con la ditta esecutrice dei lavori presso la Villa comunale” – annuncia l’Assessore ai Lavori pubblici della Città di Monte Sant’Angelo, Giovanni Vergura, che aggiunge – “Prima la pandemia e poi diversi ritardi accumulati hanno rallentato di non poco i lavori.

Con la risoluzione del contratto senza creare contenziosi dispendiosi, e questo è molto importante, gli uffici ora sono già al lavoro per trovare una nuova ditta che svolga i lavori in Piazza duca d’Aosta e Via Tancredi che rientrano nella stessa progettualità. Dopo 40 anni stiamo per restituire completamente riqualificato un luogo molto importante per la nostra comunità e a breve partiranno anche i lavori all’interno di tutto il centro storico. Siamo convinti che una città più bella sia una città più accogliente e una città più accogliente è una città più vivibile