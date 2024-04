Foggia. Sabato 6 aprile una giornata significativa per i cittadini di Foggia in merito alla gestione della sosta a pagamento. La Giunta Episcopo, in seguito a una dettagliata valutazione delle esigenze della città e dei feedback della comunità, presenterà una serie di modifiche alla sosta tariffaria durante una conferenza stampa che si terrà nella Sala Giunta di Palazzo di Città alle ore 11:00.

Le modifiche apportate riguarderanno sia gli aspetti organizzativi che quelli tariffari, e sono il frutto di un lavoro congiunto tra gli amministratori locali e la società GPS, recentemente vincitrice del bando per la gestione della sosta tariffaria.

Una delle voci principali dell’incontro sarà la revisione delle tariffe applicate alla sosta. La Giunta Episcopo, consapevole dell’importanza di rendere la sosta accessibile a tutti i cittadini, ha deciso di rivedere parzialmente il regime delle tariffe al fine di renderlo più equo e adatto alle esigenze della comunità locale.

Durante la conferenza stampa, interverranno la Sindaca Maria Aida Episcopo, gli assessori Giulio De Santis e Daniela Patano e il consigliere delegato alla sosta, Nicola Formica. Saranno presenti anche i vertici della società GPS, partner chiave nella realizzazione e nell’attuazione di queste modifiche.

In un contesto urbano sempre più dinamico e in continua evoluzione, è essenziale adattare le politiche relative alla sosta in modo da soddisfare le esigenze di tutti i cittadini. La conferenza stampa del 6 aprile sarà quindi un’occasione fondamentale per comprendere appieno le nuove direzioni intraprese dall’amministrazione locale e per dare voce alle opinioni della comunità sulla gestione della sosta in città.