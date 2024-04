VIESTE (FOGGIA) – Un 19enne è morto e una 16enne è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Vieste, nel Foggiano.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 19enne era alla guida di una Ford Fiesta sulla litoranea Vieste-Peschici, in località Defensola, quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di recinzione di un campo.

La 16enne è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Sul posto, insieme al personale del 118, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco giunti dal Distaccamento di Vico del Gargano, mentre i rilievi e gli accertamenti del caso sono affidati ai carabinieri.

Non c’è stato nulla da fare per Giovanni Paolo Perone, il ragazzo che era alla guida dell’auto. Nell’impatto è rimasto gravemente ferita anche una ragazza, 16enne, elitrasportata in ospedale con diverse fratture.

Sui social il messaggio del padre Alessandro: “Amore di papà sei andato via senza salutarmi”.