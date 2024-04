Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la sede di Via del Seminario, il congresso dei Giovani Democratici di Manfredonia.

Durante i lavori, la mozione “Occhio al Futuro” presentata dal giovane studente Antonio Cassano ha raccolto l’unanimità degli iscritti.

Un’elezione per acclamazione che segna l’avvio di un nuovo corso per il circolo “Iolanda Lovecchio”, un corso nato durante il tesseramento dello scorso anno.

Al centro della mozione presentata da Cassano emergono punti focali quali il diritto allo studio, le politiche del lavoro e la mobilità green.

Tematiche queste che riguardano da vicino la realtà che vivono quotidianamente le giovani generazioni.

«È un immenso privilegio – afferma Cassano – per me assumere l’incarico che per troppo tempo è rimasto vacante.

Grazie a un impegno instancabile e a una dedizione senza pari, siamo finalmente riusciti a rinnovare il nostro circolo.

Il nostro nobile obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla cultura politica, un elemento tanto trascurato nella nostra società.

Desideriamo plasmare un pensiero attivo e critico, affinché si possa restituire vitalità alla nostra città, afflitta da troppe negligenze».

«La proclamazione di Antonio Cassano – aggiunge Matteo Panza, segretario del PD di Manfredonia – come segretario dei Giovani Democratici di Manfredonia è una notizia che ci inorgoglisce e ci fa guardare al futuro con rinnovata speranza.

È davvero una grande emozione per chi come me ha cominciato dalle giovanili del partito la propria militanza, vedere l’entusiasmo con il quale ragazzi e ragazze si affacciano alla politica, portatori di visioni sane e di una carica innovativa che questa comunità prova a perseguire con quotidiano impegno.

Ad Antonio rinnovo il mio in bocca al lupo e l’augurio a tenere duro e farsi portavoce di comportamenti e idee progressiste tra i giovani di questa città».