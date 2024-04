Nessuna candidatura a presidente per il numero uno di Confagricoltura Foggia, Filippo Schiavone che ai microfoni di StatoQuotidiano smentisce le voci ormai ricorrenti di una sua corsa verso la presidenza di Camera di Commercio.

“Ritengo sia prematuro parlare di nomi, siamo in attesa dei numeri e io non sono in corsa, non sono disponibile a ricoprire alcun ruolo”, dichiara, dicendosi rammaricato, tuttavia per la mancata ricandidatura dell’uscente Damiano Gelsomino.

“Peccato che Gelsomino non sia nuovamente disponibile – sostiene-, lo ritengo un buon candidato, mi sarebbe piaciuto un suo rinnovo, avendo lavorato bene con lui”.