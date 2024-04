BARI – Saranno predisposti servizi straordinari dei reparti speciali delle forze di polizia sul territorio per prevenire eventuali azioni violente ad opera dei clan della criminalità organizzata.

Lo ha deciso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato d’urgenza dal prefetto di Bari Francesco Russo, su sollecitazione del sindaco Antonio Decaro, all’indomani dell’omicidio di Raffaele Capriati, nome pesante negli equilibri tra le famiglie malavitose della città.

“Sono preoccupato per le modalità dell’agguato e per lo spessore criminale della persona ammazzata e sono preoccupato che possano esserci delle reazioni come è accaduto spesso in questa città. Sono stato rassicurato rispetto all’impegno, che ovviamente conoscevo, di forze dell’ordine e della magistratura” ha detto il sindaco Decaro.

A margine della riunione del Comitato, il primo cittadino ha commentato l’ultima operazione sul voto di scambio che ha portato alle dimissioni dell’assessora regionale ai trasporti Anita Maurodinoia.

“E’ una cosa che non mi sorprende – ha detto Decaro – Io per primo durante le ultime elezioni ho fatto delle denunce circostanziate, ne ho fatte tre e due di quelle denunce erano per persone che votavano per me e per liste legate al mio nome.

Purtroppo l’inquinamento e la compravendita del voto e la corruzione ci sono ed è una cosa che dobbiamo ‘attenzionare’ tutti.

Va alzato il livello di guardia, vanno aumentati gli anticorpi, lo devono fare tutte le forze politiche, a cominciare da chi amministra”.

Lo riporta Rainews.