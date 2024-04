Festa Maria SS della Fontana di Torremaggiore, storia, cultura e spiritualità (IV)

Torremaggiore accoglie la festa in onore della Madonna SS della Fontana, in programma dal 31 marzo al 4 aprile 2024.

Nel suo Santuario dall’antico splendore, la Madre Celeste continua ad accogliere tutti coloro che ripongono la propria anima nel suo sguardo divino colmo di serenità e di speranza.

“La Festa di Maria SS della Fontana è importantissima per la nostra comunità. Maria SS della Fontana è la Regina del nostro Comune, di Torremaggiore. E’ invocata dagli agricoltori per l’acqua, fonte di vita e di ricchezza. Noi saremo qui ad accoglierla, emozionati e commossi come sempre. Grazie ai portatori che la condurranno tra la gente. Un ringraziamento all’intero Comitato festa, al presidente Matteo Calabrese per l’impegno costante profuso in questi anni per valorizzare ancor di più questa festa e rendere omaggio a Maria SS della Fontana“.

Così a StatoQuotidiano.it il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo.

“Dal giorno di Pasqua, subito dopo la messa solenne la Madonna viene incoronata in chiesa. La sera ci sarà il concerto dei 3 tenori, in Piazza Incoronazione. Il Lunedì dell’Angelo ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli, in seguito il concerto di Gianni Celeste.

Il martedì e il mercoledì processione. Il martedì sera un evento su via Tommaso Leccisotti, le fontane danzanti, quindi una batteria bolognese importante. Il mercoledì ancora in processione. Quindi il rientro della Madonna nel santuario. Poi ci saranno ancora i Samsara in tour. Evento finale il giovedì sera con Francesco Cicchella”, dice a StatoQuotidiano.it il presidente del Comitato festa, il sig. Matteo Calabrese.

La festa in onore della Madonna della Fontana di Torremaggiore è una festa che nasce da dentro ed il cui valore religioso va oltre e prescinde da ogni aspettativa che non sia legata indissolubilmente alla presenza della Divina Madre.

di Vincenzo Moccia, Daniele Catalano. www.statoquotidiano.it

IMMAGINI