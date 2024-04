CERIGNOLA (FOGGIA) – “Ho letto l’articolo e non è giusto che gli anziani vivano queste situazioni: per questo, con i ragazzi della mia agenzia, abbiamo deciso di prestare servizio di vigilanza gratuito nella zona”.

Francesco Patetta, titolare della PF Security, aperta da appena un anno, già da questo pomeriggio sarà nel quartiere centrale prossimo alle scuole Pavoncelli/Aldo Moro per sorvegliare l’area dopo che la signora Antonietta Antonacci e suo marito, presi di mira da un branco di bulli che di sera lanciano sassi contro la loro abitazione, hanno denunciato a Marchiodoc.it lo stato di ansia in cui sono costretti a vivere sin da maggio 2023.

“Se possiamo fare qualcosa per Cerignola è bene che si faccia.

Non è regolare quello che succede a questi signori, non è corretto, vogliamo dare anche un segnale ai genitori affinché possano educare i loro figli. Lasciamo vivere in serenità i nostri nonni.

Anche io – commenta Patetta- ho genitori anziani e pensare che queste cose possano succedere anche a loro mi dà la spinta a offrire gratuitamente i miei servizi.

Dovremmo farlo tutti per aiutare questa Città a crescere, e invece ognuno si fa i fatti suoi e non è bello”. Dopo l’articolo, sono state decine e decine le testimonianze d’affetto e di vicinanza da parte dei cerignolani ai due anziani signori.

Già nel tardo pomeriggio di oggi la PF Security pattuglierà la zona e si confronterà con i coniugi presi di mira dal branco: “Vedremo il da farsi, seleziono i ragazzi, parlerò con gli anziani. Non sarà un intervento isolato e solo per oggi, ma sarà una ronda duratura nel tempo.

Almeno finché non sistemiamo la faccenda”, promette Patetta.

“Cosa mi ha spinto? Gli anziani non si toccano, loro sono i perni principali della nostra esistenza, se maltrattiamo loro siamo persone inutili. Non si toccano”, conclude il titolare dell’istituto di vigilanza.