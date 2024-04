Bari. Le problematiche che stanno investendo il consorzio San Raffaele e le relative strutture di Troia e Sannicandro ha tanti carnefici e due vittime quest ‘ultime sono sicuramente gli anziani ospiti delle strutture ed il personale che vede incerto il proprio futuro.

La regione Puglia capitanata da Emiliano invece di sperperare denaro pubblico creando manager Asl che costano tanto alle tasche dei pugliesi e sostenendo una pletora di improduttivi burocrati (le cambiali elettorali bisogna pur pagarle..) ha pensato bene di risparmiare “attaccando” la parte più fragile della santità, ovvero gli anziani, riducendo il contributo regionale che era del 50 per cento al 20 per cento , alla faccia della presunta visione sociale della sinistra che mai come in questo caso si dimostra classista e lontana dai problemi delle categorie deboli. Ad oggi il Tar ha sconfessato la regione dandogli torto, la quale, a sua volta ricorrera’ al consiglio di stato, continuando il suo accanimento verso anziani e parenti dei degenti che verrebbero quasi raddoppiate le quote mensili (in media da 930 euro ad oltre 1500 euro).

Forza Nuova vigilerà affinché nella struttura non vi siano tagli ai servizi per i degenti pronta a denunciare qualsiasi mancanza e omissione, solidarizza oltre che con i degenti e le famiglie anche con il personale sanitario e di Sannicandro e Troia i quali vedono il loro futuro incerto, chiedendo al consorzio San Raffaele o chi lo sostituirà di continuare con queste professionalità che ha dimostrato nel tempo umanità, professionalità e senso del dovere oltre ad una formazione ed esperienza notevole acquisita in campo lavorativo.