Roma, Italia – Il 5 marzo scorso, Giuseppe Toziano, referente del Fondo Ambiente Italiano a Lucera, ha partecipato all’audizione di Lucera come candidata a Capitale Italiana della Cultura.

Quest’esperienza ha portato alla luce una serie di connessioni e di iniziative che promettono un futuro luminoso per la città e i suoi dintorni.

Durante la visita a Roma, Toziano ha avuto l’opportunità di stringere amicizia con una ventina di sindaci provenienti dai Monti Dauni, un legame che si preannuncia come un solido punto di partenza per future collaborazioni.

Al suo ritorno a Lucera, Toziano è stato contattato da un gruppo di camperisti provenienti da Matera, desiderosi di esplorare il territorio di Lucera e dei Monti Dauni. Questa richiesta ha dato il via a una serie di incontri e di iniziative che hanno coinvolto sia i sindaci locali che la comunità.

Toziano ha saputo mettere in contatto l’associazione dei camperisti con diverse realtà locali, come il sindaco Lucilla Parisi di Roseto per la processione storica del venerdì, gli amici di Pietramontecorvino, il sindaco Leonardo De Matteis di Alberona e la signora Anna di Celenza Valfortore che ha fatto accogliere il gruppo dal sindaco Massimo Venditti,” ha dichiarato un portavoce del Fondo Ambiente Italiano.

Questo spirito di collaborazione e di accoglienza, emerso durante la visita a Roma, sta già dando i suoi frutti sul territorio. “Con queste poche righe, volevo ringraziare tutti i sindaci coinvolti, il comune di Lucera per avermi permesso di partecipare all’audizione a Roma, la nostra guida turistica Milena Natola per aver accompagnato i camperisti nella città di Lucera, e tutti coloro che si sono resi disponibili ad accogliere questo gruppo sul territorio,” ha concluso Toziano.

Questo episodio rappresenta solo l’inizio di un percorso di collaborazione e di crescita per Lucera e i Monti Dauni. Con il sostegno e l’impegno della comunità locale, si prospetta un futuro luminoso per questa terra ricca di storia, cultura e accoglienza.

Il video scherzoso che Toziano ha condiviso sulla sua esperienza potrebbe essere solo un assaggio di ciò che il futuro riserva. Avanti tutta per Lucera e i Monti Dauni, pronti ad accogliere e a sorprendere chiunque varchi le loro terre.