Manfredonia. “Sono grata a Dio per ogni secondo che mi ha concesso di essere la madre di Antônio.

La partita di un essere così illuminato e speciale poteva avvenire solo con felicità e gratitudine.

Non c’è lutto, c’è solo adattamento all’assenza fisica, perché Antonio è più vivo che mai, oggi sta bene, felice, sano, libero da un corpo fisico che non gli serviva più, libero da persone ed energie che gli facevano solo male a Lui. Non c’è lutto, perché non c’è perdita, c’è solo liberazione, trasformazione e rinnovamento. Non siate tristi perché Antonio è luce e gioia 🕊️🤍”.

Così a StatoQuotidiano la signora Lima Geisi, mamma di Antonio Luis, 11enne di Manfredonia scomparso prematuramente.

L’intera città di Manfredonia sta partecipando con commozione alla scomparsa del piccolo angioletto.