FOGGIA – Le primarie di Bari come un test nazionale per misurare pesi e contrappesi nella coalizione progressista: oggi in città (alle 19 in piazza della Libertà) ci saranno l’ex premier grillino Giuseppe Conte e l’ex governatore Nichi Vendola per sostenere il penalista Michele Laforgia; domani Elly Schlein e Angelo Bonelli al fianco dell’ex deputato Vito Leccese, in un pomeriggio di musica e politica in Piazza Umberto.

La consultazione nel capoluogo regionale è diventata una partita il cui esito supera il perimetro cittadino: la vittoria nei gazebo di Leccese consentirebbe al Pd di proseguire nel guidare una amministrazione simbolo dei municipi progressisti nel Sud Italia; il successo di Laforgia – che potrebbe avere similitudini con la storia vendoliana – darebbe forma ad una rottura rispetto al leaderismo di Antonio Decaro e Michele Emiliano, entrambi schierati con l’ex parlamentare Verde.

Il confronto tra due personalità non strettamente di partito sta alimentando in queste ore un rimescolamento delle carte: nel Pd il presidente del partito, Titti De Simone, è schierata con Laforgia e lamenta un inatteso ostracismo dalla sua comunità.