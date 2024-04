FOGGIA – Il management della società di gestione Aeroporti di Puglia (AdP) è ottimista sul 2024.

Ad alimentare le buone prospettive sono vari fattori: il flusso passeggeri nel week-end di Pasqua, alcuni mercati emergenti che stanno dimostrando una maggiore vitalità verso la Puglia, le nuove rotte extra europee che saranno attivate in occasione del G7 (dal 13 al 15 giugno 2024) in particolare verso Cina e Nord Africa.

Alle spalle la crisi per la guerra russo-ucraina.

In vista del G7 “siamo pronti, i sopralluoghi sono stati fatti. Non sappiamo dove gli aerei di Stato preferiranno atterrare, ma le opzioni non mancano: Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie sono operativi.

Lavoriamo, inoltre, per offrire servizi all’altezza.

Non ci saranno solamente i B-747 con i presidenti, atterreranno anche velivoli di supporto: stiamo potenziando le macchine dell’assistenza e della sicurezza”, afferma Antonio Vasile, presidente di AdP.

“Lunedì (8 aprile, NdR) pubblicheremo gli avvisi per il reclutamento del personale a tempo determinato che ci aiuterà a gestire le attività.

Si tratta -ha aggiunto il manager- di 100 addetti divisi in parti uguali tra Bari e Brindisi che si aggiungeranno ai 450 dipendenti già in servizio.

Dovremo garantire standard elevati. Poi abbiamo anche predisposto vip lounge dedicate all’evento”.