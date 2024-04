A quanto si apprende, ieri sera la donna stava facendo un giorno di prova come cameriera nella pizzeria La Pescarella da dove poi si è allontanata. Da quel momento non si hanno più sue notizie. A denunciare la scomparsa di Zinta, originaria della Lettonia, è stato il figlio con cui la donna vive a Ginosa. La 39enne, dopo qualche ora dalla sua scomparsa, sarebbe stata ripresa in un video dalle telecamere di videosorveglianza in una zona non distante dalla pizzeria: nelle immagini apparirebbe un po’ confusa. Nelle ricerche sono impiegati i cani molecolari che al momento non si sono allontanati dalla zona della scomparsa.