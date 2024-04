TARANTO – Una ragazza di 17 anni è morta e tre sue amiche sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nel territorio di Mottola (Taranto).

A quanto si è appreso, viaggiavano a bordo di una Fiat 500 che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada sulla Sp 25 andando a schiantarsi contro un muro.

Pare che stessero tornando a casa dopo una festa con gli amici. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Le ragazze ferite sono state trasportate con ambulanze del 118 all’ospedale Santissima Annunziata.

La prgnosi è riservata per due 18enni che sono state ricoverate nei reparti di Rianimazione e Chirurgia toracica. Meno gravi le condizioni dell’altra passeggera, una 19enne.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Massafra che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

“Sembra una maledizione – ha scritto su facebook il sindaco di Mottola Giampiero Barulli – ma purtroppo è una realtà tragica: una giovane vita spezzata in un terribile incidente alle porte del nostro paese.

Stringiamoci tutti intorno alla famiglia a cui giungano le piú sentite condoglianze di tutta la comunità e preghiamo per le sorti delle altre ragazze in prognosi riservata”.