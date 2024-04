VIESTE (FOGGIA) – Incidente stradale mortale la notte scorsa alla periferia di Vieste, in località “Defensola”.

Vittima un giovane di 19 anni, G.P., che era alla guida di una Ford Fiesta, schiantatasi contro un muro di recinzione in cemento armato. Il giovane è morto sul colpo.

Feriti altri due occupanti l’autovettura, una ragazza di 16 anni, trasportata in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso, ed un coetaneo, ferito in modo più lieve.

Come detto, l’incidente è avvenuto poco dopo le due della scorsa notte.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la Ford Fiesta procedeva verso Vieste, quando, giunta in località Defensola, subito dopo la stazione di servizio Vesta Carburanti, si è schiantata contro il muretto in cemento armato, per cause ancora da chiarire.

L’impatto, violento, ha provocato la morte sul colpo del giovane guidatore.

La ragazza è stata estratta dalle lamiere dai soccorritori giunti sul posto (due ambulanze del 118, una da Vieste e l’altra da Peschici) e dagli operatori dell’elisoccorso che, dopo averla stabilizzata, hanno provveduto a trasportarla, in codice rosso, all’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale tenenza. Sul posto anche la protezione civile, Gev Capitanata e Pegaso.