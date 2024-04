E’ stata ritrovata Ramona Zinta, la 39enne originaria della Lettonia scomparsa due giorni fa da Ginosa (Taranto).

Sono stati i carabinieri a individuarla.

Le sue condizioni di salute sarebbero buone.

A dare notizia del suo ritrovamento, con un post su Facebook, è il sindaco di Ginosa, Vito Parisi. “Ramona Zinta – scrive il primo cittadino – è stata ritrovata! Adesso sarà sottoposta agli accertamenti del caso per verificare le sue condizioni di salute. Un ringraziamento a carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, protezione civile e a tutti coloro che hanno collaborato alle ricerche”.

Dopo gli accertamenti medici, la donna sarà ascoltata dai carabinieri. La donna stava facendo un giorno di prova come cameriera nella pizzeria La Pescarella da dove poi si è allontanata. Da quel momento non si erano avute più sue notizie, fino al ritrovamento di questa mattina. La 39enne, dopo qualche ora dalla sua scomparsa, era stata ripresa in un video dalle telecamere di videosorveglianza in una zona non distante dalla pizzeria. Nelle ricerche sono stati impiegati anche i cani molecolari.