PALERMO – Rinviato a giudizio innanzi al Tribunale Penale di Palermo per il reato di uccisione di animale l’uomo che nell’Agosto 2021 ha ucciso, massacrandolo di botte ed affogandolo, il proprio cane, un pitbull di soli due anni affettuosamente dal mondo del Volontariato chiamato Jesus.

L’udienza è fissata per il prossimo Ottobre 2024.

La vicenda suscitò, per efferatezza e crudeltà, dolore e sdegno in tutta Italia, che si illuminò della luce delle tante fiaccolate organizzate in memoria della bestiola e chiede a gran voce una severissima condanna del colpevole.

“La notifica del decreto di citazione a giudizio del carnefice di Jesus notificato in data odierna è un altro passo avanti lungo il percorso verso una vera e piena tutela degli animali” commenta l’Avv. Giada Bernardi, che all’epoca dei fatti presentò la denuncia per dieci associazioni Animaliste: Zampe che danno una mano ODV, A.D.A, Zampa Siciliana Onlus, AnimAlista ODV, Balzoo Sezione Palermo, C.A.A. Sicilia, I Canuzzi di Marzia e Maria Onlus, Crazy Cats, SOS Primo Soccorso Cani e gatti e Un’Atto d’Amore.

“Le crudeltà commesse nei confronti degli animali sono, purtroppo, ancora all’ordine del giorno.

Per contrastarle è assolutamente necessario denunciare. Sempre. Solo così le decisioni a favore della tutela animale – già oggi numerosissime – potranno essere sempre più numerose, permettendo di arrivare al tanto auspicato e da tempo immemore richiesto inasprimento delle pene per chi gli animali maltratta e/o abusa”.