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Home // Cronaca // Manfredonia. Strage di gatti nella zona mercatale: appello al Comune per installare dossi rallentatori

STRAGE GATTI Manfredonia. Strage di gatti nella zona mercatale: appello al Comune per installare dossi rallentatori

L’episodio più recente, avvenuto proprio ieri, ha visto l’ennesimo gatto investito

immagine d'archivio

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AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Cresce la preoccupazione per la sicurezza nella zona mercatale, in particolare nel tratto che si estende lungo il prolungamento di via Scaloria, tra il cavalcavia che conduce alla frazione Montagna e il deposito di manufatti. Qui, da tempo, si registra una situazione allarmante: automobilisti che transitano ad alta velocità stanno causando la morte di numerosi gatti appartenenti a colonie feline storiche della zona.

L’episodio più recente, avvenuto proprio ieri, ha visto l’ennesimo gatto investito. Un evento che ha riacceso il dolore e la rabbia di chi, da oltre vent’anni, si prende cura della colonia dell’ex mercatone Mione. «Non ne posso più – è lo sfogo – ogni volta è una ferita. Non ho più lacrime da versare».

Da qui nasce un appello accorato rivolto all’Amministrazione comunale e, in particolare, all’assessore competente affinché si intervenga con urgenza installando dossi rallentatori nel tratto interessato, così da ridurre la velocità dei veicoli e prevenire ulteriori tragedie.

Il rischio concreto, se la situazione dovesse restare invariata, è quello di perdere una realtà consolidata come la colonia felina ultraventennale, con la conseguente dispersione degli animali e un ulteriore impoverimento del tessuto urbano e sociale.

2 commenti su "Manfredonia. Strage di gatti nella zona mercatale: appello al Comune per installare dossi rallentatori"

  2. A quando in viale miramare.
    Attraversamento persone grandi e piccini.
    Corrono come in autostrada, anche i pullman.
    GRAZIE.

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