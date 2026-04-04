Mattinata, adottato il nuovo Piano Regolatore Portuale: oltre 300 posti barca e rilancio del turismo sul Gargano

MATTINATA – Via libera al nuovo Piano Regolatore Portuale, uno strumento strategico destinato a ridisegnare il futuro del porto e dell’intero sistema turistico locale. Il Consiglio comunale ha adottato il piano, redatto dall’architetto Gianluca Andreassi, con voto unanime di maggioranza e opposizione, a conferma di una visione condivisa sullo sviluppo dell’infrastruttura.

L’approvazione arriva a distanza di mesi dall’ok alle linee guida progettuali e rappresenta il primo passo concreto verso un ampio intervento di riqualificazione del bacino portuale di Mattinata, nel cuore del Gargano.

Il Piano si pone come riferimento operativo per un progetto complesso che punta, in primo luogo, a garantire maggiore sicurezza della navigazione e migliori condizioni di accessibilità, ma soprattutto a rafforzare l’attrattività turistica del territorio attraverso il potenziamento dei servizi portuali. Tra gli obiettivi principali, oltre alla sicurezza idraulica e alla navigabilità, figurano il monitoraggio dei fenomeni erosivi lungo la costa, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e l’impiego di tecnologie ecocompatibili. Il progetto integra inoltre criteri di ingegneria naturalistica e bioedilizia, nel rispetto del valore paesaggistico dell’area e della relazione visiva con il mare.

Particolare attenzione è riservata alla riqualificazione delle aree retroportuali e allo sviluppo di nuove funzioni legate al tempo libero. Il piano prevede infatti il potenziamento delle attività ludiche, sportive e ricreative, oltre alla realizzazione del waterfront, con l’obiettivo di ricucire il rapporto tra il porto e il centro urbano.

Una visione che punta a trasformare il porto in un vero e proprio hub multifunzionale, capace di integrare attività produttive, accoglienza turistica, spazi culturali e servizi commerciali, rendendo l’area un luogo vivo e accessibile durante tutto l’anno. Dal punto di vista tecnico, il Piano Regolatore Portuale definisce l’assetto complessivo dello scalo, individuando destinazioni d’uso, criteri edificatori e linee guida progettuali. La struttura è dimensionata per una capacità massima di oltre 300 posti barca, con imbarcazioni comprese tra i 6 e i 24 metri, in grado di adattarsi alle evoluzioni della domanda.

Il progetto si inserisce inoltre in una visione più ampia di rete delle infrastrutture portuali del Gargano, con l’obiettivo di rafforzare il sistema costiero e favorire nuove opportunità di sviluppo economico. Conclusa la fase comunale, il Piano passa ora all’esame della Regione Puglia, chiamata a valutarne la conformità e a dare il via libera definitivo per l’attuazione.

Lo riporta reteGargano.it – gazzettacapitanata