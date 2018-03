“Il pensiero e le cose”, Costantino Esposito in ‘Bellezza e conoscenza’

Di:

Monte Sant’Angelo – MARTEDI’ 7 maggio cala il sipario sul ciclo di seminariGli appuntamenti sono stati momenti partecipati di riflessione, ma anche di approfondimento su temi importanti, quali la bellezza, la religione, l’amore, l’interiorità, l’economia. L’ultimo seminario sará tenuto da Costantino Esposito, Professore ordinario di “Storia della filosofia” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari Aldo Moro.la filosofia di Immanuel Kant e l’opera metafisica di Francisco Suárez. Autore di numerosi studi, ha tenuto conferenze, relazioni e seminari in Europa, negli USA, in America latina e in Giappone. Dal 2000 dirige (con P. Porro) la rivista internazionale Quaestio. Annuario di storia della metafisica (Bari-Turnhout).Al seminario – che si terrá Martedì 7 maggio, alle ore 18.30, presso la sala conferenza delle Clarisse a Monte Sant’Angelo – interverranno: saluti di(Sindaco di Monte Sant’Angelo),(Assessore ai beni e alle attività culturali) e(Sezione di Foggia della Società Filosofica Italiana). Modera:(Presidente di Legambiente FestambienteSud).Il ciclo di seminari “Il pensiero e le cose. Percorsi filosofici fra etica, religione e bellezza” è promosso da Legambiente FestambienteSud, la sezione di Foggia della Società Filosofica Italiana e l’assessorato ai beni e alle attività culturali della Città di Monte Sant’Angelo.Durante l’incontro vi sarà la consegna degli attestati rilasciati dalla Società Filosofica Italiana, validi anche ai fini dell’aggiornamento del personale docente. Per informazioni – mobile: 349.6966546 – www.festambientesud.it -www.montesantangelo.itRedazione Stato