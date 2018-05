All’orsarese Biagio Dedda la Stella al Merito del Lavoro

Di:

Orsara di Puglia. “Stella al Merito del Lavoro, conferita dal Presidente della Repubblica Italiana”. E’ questo il prestigioso titolo che, il primo maggio 2018, è stato riconosciuto a Biagio Dedda. Biagio Dedda è orsarese, ha 62 anni, e da quando ne aveva 20 lavora a quello che oggi è il Poligrafico e Zecca dello Stato, più conosciuto come lo stabilimento della “Cartiera di Foggia”.

Alla cerimonia di consegna del riconoscimento, tenutasi a Bari all’interno della Fiera del Levante, ha partecipato il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce: “E’ stato un piacere stringere la mano e congratularmi con l’amico Biagio Dedda, vedere riconosciuta la Stella al Merito del Lavoro a un nostro concittadino è un onore e un privilegio”, ha dichiarato il primo cittadino.

Biagio Dedda, che da tempo è impiegato tecnico e caporeparto, ha cominciato come operaio del Poligrafico. Aveva poco più di 20 anni. “Ad agosto, saranno 42 gli anni di lavoro in questo stabilimento”, ha spiegato Dedda. “Questo riconoscimento mi onora e mi ripaga di tanto lavoro, tante soddisfazioni e sacrifici vissuti fianco a fianco di colleghe e colleghi, amici, ormai quasi persone di famiglia, anche a loro va il mio ringraziamento oltre che al direttore Alberto Mormile, un dirigente che sta lavorando per sviluppare ulteriormente il Poligrafico puntando su innovazione e nuove produzioni”.

Al Poligrafico e Zecca dello Stato stabilimento di Foggia lavorano poco meno di 300 persone. Vi si producono targhe, ricettari medici, tagliandi del gioco del lotto, carte speciali. Sono previsti nuovi investimenti per circa 70 milioni di euro nello stabilimento: l’obiettivo è potenziare la dotazione di macchine innovative per nuove produzioni di carte pregiate. In tutta la Puglia, la Stella al Merito del Lavoro è stata riconosciuta a 57 persone che si sono particolarmente distinte per perizia, laboriosità e buona condotta morale. Il riconoscimento è stato assegnato anche a chi ha portato innovazione sul proprio luogo di lavoro, migliorando la qualità e l’efficienza della produzione.