Caratù “Carissimo Angelo non è un problema di numeri ma di qualità”

Manfredonia, 04 maggio 2018. ”Che in politica contino i numeri, è indubbio. Ma è altrettanto indubbio che è la proposta politica che fa la differenza, e trova i numeri ed il consenso necessario per la loro approvazione. Ora dopo un travagliato Consiglio Comunale, il Sindaco si accorge di non avere i numeri per governare, mentre il capogruppo del P.D. va oltre, afferma che valuteranno se ci sono le condizioni di stare insieme. Ci sono due errori madornali: il primo è che il Sindaco Riccardi non ha mai cercato numeri o accordi di natura politica, contrattando programmi ed attuazione degli stessi.

Al contrario ha sempre ricercato accordi con Consiglieri o singoli gruppi che dopo la loro elezione rappresentavano se stessi non il gruppo o movimento che gli ha eletti, con quale contropartita non ci è dato conoscere.

Mentre il capogruppo del P.D. va oltre dice che verificherà, valuterà se ci sono le condizioni per stare insieme. Cosa vuol dire che si riferisce all’interno del gruppo consiliare del P.D. o del partito? Questa città è governata da un monocolore Pd, la coalizione Manfredonia 2020 non è mai esistita, altrimenti il segretario del PD avrebbe dovuto prendere questa decisione da molto tempo con l’abbandono della maggioranza da parte di Michele La Torre (Est) dell’U.D.C. di Giandolfi ed altri che hanno rappresentato più del 20% dei voti di Riccardi.

Non ultimo, ma di importanza vitale, hanno scaricato sul Consiglio le guerre interne del P.D. portando la città in condizioni pietose.

Angelo ha una sola alternativa. Portare in Consiglio provvedimenti aperti e trasparenti, aperti a nuove formulazioni e apporti. Traghettare la citta all’autunno, o primavera a nuove elezioni senza commissari, perché il commissario per risanamento intenderebbe solo ed esclusivamente imporre solo nuovi e pesanti balzelli e questo la città non se lo può permettere”.

E’ quanto dichiara a StatoQuotidiano Giovanni Caratù, presidente di Manfredonia che funziona.

