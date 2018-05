Dalla tragedia che ha colpito Foggia una storia luminosa

Di:

Foggia. Impossibile dimenticare. Possibile, forse, ricominciare. Dal crollo della palazzina che si portò dietro sessantasette vite, scuotendo la città di Foggia sul finire di una notte, al racconto luminoso di una storia vera, piccola ed enorme allo stesso tempo. È il senso di A metà del sonno (Les Flaneurs Edizioni, 2018), il libro scritto da Emiliana Erriquez, protagonista della presentazione di giovedì 10 maggio, alle ore 19, nello spazio live della libreria Ubik di Foggia, in anteprima assoluta e organizzata in collaborazione con la casa editrice Les Flaneurs Edizioni. L’autrice, foggiana di nascita, converserà con la vicepresidente dell’associazione Libera, Daniela Marcone, e con uno dei protagonisti che hanno ispirato la vicenda raccontata nel libro, Rocco De Paolis.

A metà del sonno (Les Flaneurs Edizioni; aprile, 2018; pagine: 118). È l’11 novembre 1999 quando Foggia conosce uno dei risvegli più brutti che abbia mai vissuto. Nell’alba di quel nuovo giorno, che avrebbe potuto essere uno qualunque, in viale Giotto un palazzo crolla. Le vittime sono sessantasette. Vite sradicate con violenza dal fertile terreno del loro futuro, portate via dai sogni stipati ancora con fiducia nel cassetto, messi da parte per i giorni a venire. Tra i resti esanimi di quella tragedia, però, Ester grida ancora il suo disperato bisogno di vita, avvolta nel suo pigiamino rosa e nella fresca fragranza di shampoo del bagnetto della sera. Ritrovata dai soccorritori, viene affidata allo zio Massimo che se ne prenderà cura, cercando di farle condurre un’esistenza il più possibile normale. Giulia, una giovane giornalista di Capitanata, a dieci anni dalla tragedia intervista lo zio Massimo, suo vecchio amico. Insieme rievocano quei terribili momenti, misti ai ricordi di un tempo lontano in cui Ester era sola una bambina vivace ed entusiasta, entrambi consapevoli che il destino può cambiare in un attimo, crollarti addosso senza remora alcuna e che l’amore, di chi si prodiga per portare un raggio di sole anche dopo la più feroce delle tempeste, salva sempre.

Emiliana Erriquez. Laureata in Lingue e Letterature Straniere, con un Master in Traduzione inglese-italiano. Con un passato da giornalista, ora si occupa a tempo pieno di traduzione dopo aver vissuto per un breve periodo negli Stati Uniti. Emiliana è membro di EWWA (European Writing Women Association) e autrice del saggio Oriana Fallaci: una vita vissuta in pienezza, vincitore del premio Giuseppe Sciacca 2006, sezione saggistica. Moglie e mamma di due bambini, vive in un piccolo centro sulle sponde dell’Adriatico e si dedica alla scrittura con passione e costanza.