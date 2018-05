D’Ambrosio “Approvato il bilancio ma il sindaco verifichi se si puo’ andare avanti”

Di:

Manfredonia, 04 maggio 2018. ”Ieri sera per senso di responsabilità abbiamo approvato il bilancio di previsione ma abbiamo anche precisato che dal nostro punto di vita ci riserviamo di valutare se ci sono ancora le condizioni per proseguire questa esperienza. I rapporti all’interno della coalizione non consentono più di affrontare in maniera serena e quindi efficace i problemi della comunità e di problemi c’è ne sono davvero tanti. Stante così le cose il sindaco tragga le conseguenze e si dimetta. Verifichi nei 20 giorni che avrà a disposizione se ha i numeri necessari per garantire un governo alla città altrimenti restituiamo la parola ai cittadini”.

E’ quanto ha scritto stamani su facebook il consigliere comunale, capogruppo del Partito Democratico di Manfredonia, Damiano D’Ambrosio.

Nel suo intervento (fonte Manfredonianews.it, testo di Antonio Raffaele La Forgia) il sindaco ieri in consiglio aveva concluso affermando che “Si apre una fase complicata e difficile, il sottoscritto non ha i numeri per governare la città. Io ne prendo atto, farò la mia riflessione nei prossimi giorni per giungere a una conclusione. Grazie”.

Maggioranza e Amministrazione in bilico. Queste invece le parole del sindaco di Manfredonia Riccardi a StatoQuotidiano il 30 aprile 2018, prima del Consiglio comunale, e a poche ore dalla notizia relativa alle dimissioni dell’ex A.u. dell’Ase SpA, Franco La Torre: “Al di là di qualsivoglia strumentalizzazione politica, Riccardi (riferimento a se stesso in terza persona,ndr) è sempre stato chiaro: qualora si rendesse conto di una mancanza di numeri, relativamente alla maggioranza, non starebbe neanche a ragionare. Ma cerchiamo di riflettere in modo oggettivo: San Giovanni, Foggia, Lucera, eccetera: le seconde convocazioni delle sedute di Consiglio sono prassi. Spesso a Manfredonia tendiamo a drammatizzare tutto, mancando di guardare al di là dei nostri confini”.

Redazione StatoQuotidiano.it