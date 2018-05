Carabinieri Vico del Gargano (statoquotidiano2@13)

Foggia, 04 maggio 2018. Sono 14 le persone arrestate tra Vico del Gargano, San Severo, Ischitella, Foggia, Vieste e Rodi Garganico in seguito all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura, poichè ritenuti responsabili in concorso tra loro a vario titolo, di “spaccio di di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, estorsione, danneggiamento aggravato e ricettazione“. L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano. Droga armi ed estorsione: 14 arresti nel Gargano ultima modifica: da

