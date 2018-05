Ferrovie del Sud Est: cda nomina Luigi Lenci

Treni Ferrovie Sud Est (24 marzo 2016)

Bari, 4 maggio 2018. Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie del Sud Est, riunitosi oggi sotto la presidenza di Luigi Lenci, ha nominato Luigi Lenci Amministratore delegato e Giorgio Botti Direttore generale. Il nuovo CdA, che scadrà con l'approvazione del bilancio 2018, è composto inoltre da Maria Rosaria Gradilone, Ilaria De Dominicis, Mauro Ghilardi. I membri del Consiglio hanno assegnato al Presidente e all'AD le deleghe operative. Il Consiglio ha ringraziato l'Amministratore delegato uscente Andrea Mentasti, che ha colto altre opportunità manageriali, per il significativo lavoro svolto. Il nuovo CdA proseguirà con i programmi di investimento e le iniziative industriali previste dal Piano concordatario per l'ammodernamento della rete ferroviaria, della flotta di bus e treni e il miglioramento della qualità del servizio.

