Foggia. Festa per 150 anni del Lanza

Un passato incontro a Liceo Lanza (ph maizzi) IMMAGINE D'ARCHIVIO NON RIFERITA AL TESTO

Foggia. Per il 150° compleanno del Liceo classico ‘V. Lanza’ di Foggia un festeggiamento è d’obbligo: dopo due giorni di cultura e arte, cosa c’è di meglio che vivere tutti insieme il piacere di una grande festa dinanzi al caro Piazzale del Liceo classico ‘Lanza’, che ci ha visti un po’ tutti da ragazzi ,alunni e non alunni, crescere d’inconsapevolezza, divertirci, sognare, amare? Se è vero che le città sono luoghi di celebrazione , ma anche di espressione individuale, bisogna sempre ricordarsi che ci vuole sempre un sogno per andare oltre le tradizioni accettate e consolidate. E allora…Che la festa cominci!!! LANZA CELEBRATION

Grande Festa per i ‘150 ANNI DEL LICEO CLASSICO ‘V.LANZA’

Mercoledì 9 maggio 2018

Piazza Italia ( zona antistante Liceo classico ‘V.Lanza’)

hh. 20.30-24.00 Sarà una grande festa, organizzata dal Liceo classico ‘V.Lanza’ di Foggia e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, con musica dal vivo e installazioni di luce , dedicata in particolare alle studentesse e agli studenti del Liceo ‘Lanza’ e aperta a tutti quelli che amano questa ‘scuola dal cuore antico’ con una visione intensamente proiettata nel futuro. Vi aspetto con il Preside Giuseppe Trecca e l’Assessore alla Cultura del Comune di Foggia Anna Paola Giuliani per festeggiare insieme questi primi 150 anni!!! Mariolina Cicerale

