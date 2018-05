Forza Italia a San Nicandro non predica solo, ma si apre e si allarga

Di:

San Nicandro Garganico. Al netto delle strumentali polemiche da parte di qualcuno, Forza Italia non solo è centrale nel progetto del Centro destra sannicandrese ma apre le sue porte e si allarga in termini di consenso e rappresentatività. L’appello al coinvolgimento delle positive forze civiche lanciato qualche giorno fa è stato accolto, ed è con orgoglio che registriamo l’ingresso nelle nostre liste di buona parte del movimento civico “Gente Onesta” rappresentato egregiamente dall’amico Pietro Paolo Mascione, già consigliere comunale a San Nicandro Garganico e vice presidente nazionale dell’Associazione “Ultimi”, fondata da don Aniello Manganiello.

“L’ingresso di Mascione in Forza Italia – dichiara il Coordinatore provinciale di Forza Italia – non è per noi solo un valore aggiunto in termini di rappresentanza, ma anche un segnale chiaro sulla volontà, da parte di Forza Italia, di approfondire le tematiche della legalità che interessano tutto il nostro territorio. Non a caso, Pietro Paolo Mascione sarà uno dei relatori alla scuola di formazione “Azzurra”, nel panel su Sicurezza e Legalità, che prenderà il via nei prossimi giorni ” – conclude

Di Mauro.

