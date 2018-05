Maltempo. Gatta “Agricoltori di Capitanata in ginocchio”

Di:

Bari. “L’ondata di maltempo dello scorso febbraio ha provocato danni ingentissimi alle aziende agricole pugliesi ed in particolare a quelle situate in Capitanata, tanto da spingere la Giunta del Comune di Cerignola a richiedere con delibera l’intervento della Regione Puglia. Volendo realmente sostenere un settore già duramente provato dalla crisi, che sta attraversando un ulteriore momento difficile, ritengo imprescindibile la formulazione, da parte della Giunta regionale, della richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale al Ministero delle Politiche Agricole”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta. “Una procedura -aggiunge- necessaria affinché i nostri agricoltori possano essere ristorati per i danni subiti e accedere a tutti i benefici previsti dalla normativa. Le avverse condizioni meteo, come si ricorderà, hanno in molti casi messo in ginocchio i produttori, specie quelli di olio e di frutta.

Chiedo al presidente Emiliano -conclude Gatta- di raccogliere il grido di dolore dei nostri agricoltori e avviare subito le procedure per la verifica e la quantificazione dei danni, perché si possa speditamente trasmettere al Ministero la richiesta”.