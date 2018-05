Manfredonia. Basket: C Silver, chiusa la pratica Santeramo

Di:

Manfredonia. Ci sono volute due gare per chiudere il secondo turno dei playout che vedeva di fronte la Silac Manfredonia e il Murgiabasket Santeramo. Nello spareggio per salvaguardare l’ultimo posto utile per la permanenza in C silver, i ragazzi sipontini hanno risposto con personalità ed impegno mentale, cosa non sempre accaduta in questa stagione. Gara 2 alla fine è sembrata la copia di gara 1 a cambiare solo lo scenario, il PalaVitulli di Santeramo. L’Angel parte ancora bene e con un’attenta difesa di Gramazio sul terminale offensivo dei locali, l’americano Williams mette già da subito il muso avanti grazie ai contropiedi di Rubbera e le conclusioni da sotto di Vorzillo e Padalino.

Il primo periodo si chiude col parziale di 20-31.

Secondo quarto ancora a favore dell’Angel nonostante il terzo fallo di Vorzillo complichi il piano gara coach Ciociola. L’Angel non toglie il piede dall’acceleratore e a al suono della sirena è sul 56-38. Ancora 56 punti realizzati in venti minuti e sigillo inserito alla gara.Il terzo quarto sancisce la vittoria, la partenza super degli ospiti con tre palle recuperate sedano le idee bellicose del Murgiabasket. Jonikas fa il bello ed il cattivo tempo nei pitturati e quarto consegnato agli archivi col punteggio di 51-70. Ultimi dieci minuti di controllo della gara, tributo finale finale per tutti i senior che in una stagione tribolata sono riusciti a fare squadra e portare a casa una salvezza per nulla scontata. Per la cronaca la gara termina col punteggio di 68-85.Rientro a Manfredonia nella notte, a fari spenti ma con l’entusiasmo a palla per la Silac Basket che torna da Santeramo con nei borsoni la salvezza conquistata in una gara 2 di playout condotta con grande giudizio dai ragazzi di coach Ciociola, che così commenta: “È stata una salvezza sofferta; volevamo fortemente salvarci senza giocare la bella, anche se l’avremmo giocata in casa; era troppo rischioso anche a livello psicologico arrivare a gara 3 dopo una sconfitta. Abbiamo preparato le 2 gare, lavorando su quelli che erano i punti di forza dei nostri avversari, tenendo Williams a 13 punti nelle 2 gare e limitando, complice anche una defezione fisica, la vivacità del play Di Fonzo.

I miei ragazzi, hanno interpretato egregiamente il piano gara, sia in attacco che in difesa, pensando solo a giocare evitando inutili nervosismi e chiudendo la serie sul 2-0. Così i valori in campo si sono visti e i miei hanno messo in gioco tutto quello che avevano per indirizzare la partita a nostro favore. Non era facile, loro erano ampiamente motivati a fare bene per sperare di arrivare a gara 3.

Mi sento di dire un grazie particolare a tutto il gruppo per l’obiettivo raggiunto, in particolare al nostro capitano Umberto Gramazio, in condizioni fisiche precarie nell’ ultima parte di campionato e nelle serie play-out, ma che ha continuato stringendo i denti a dare il suo solido apporto fisico ed emotivo alla squadra, ai giovanissimi Virgilio e Ferraretti catapultati nel giro di una settimana dal campionato di Promozione ad un discreto minutaggio in serie C Silver, ed apro una parentesi per ringraziare l’amico Fabio Ferraretti per la completa disponibilità mostrata in questo progetto. Grazie a Antonio Padalino che causa sfortunato infortunio, non ha potuto prendere parte all’ ultima parte della stagione, a Rubbera, Vorzillo, Jonikas, e Nicola Padalino che a causa di rotazioni limitatissime, si sono dimenati per 40 minuti a partita, garantendo il giusto tasso di esperienza ed affidabilità, ed infine ai miei UNDER, da cui credo la società debba ripartire. Un grazie a tutti i dirigenti ANGEL che mi hanno permesso di riprendere la guida tecnica della squadra”.

La Angel resta quindi in Serie C: “Una salvezza importante – sottolinea il numero uno biancoazzurro Lillo – per tutta la città di Manfredonia e tutto il nostro territorio. E’ è stata una stagione molto sofferta, l’abbiamo detto più volte. Siamo partiti con un progetto e con una squadra costruita per fare un tipo di gioco, ma ci siamo trovati a dover gestire da subito tante emergenze che ci hanno condizionato in negativo”.

TABELLINI

MURGIA BASKET SANTERAMO 68

SILAC ANGEL MANFREDONIA 85

Parziali: 20-31; 14-25; 17-25; 17-15

SILAC ANGEL MANFREDONIA: Virgilio 6, Ba, Jonikas 24, Gramazio 13, A. Padalino (ne), N. Padalino 7, Armillotta, Rubbera 20, Ferraretti 4, Fatone, Vorzillo 11. Coach: G. Ciociola.

MURGIA BASKET SANTERAMO: E. Di Fonzo 5, Stano 18, Cassano, Cardinale, V. Di Fonzo 2, M. Girardi (ne), Petruzzelli, Williams 13, L. Girardi 11, Ampomah 6, Affia Ambadiang 15. Coach: Panessa

Arbitri: Galluzzo (Brindisi – Br) – Marseglia (Mesagne – Br)area comunicazione SSD basket Angel Manfredonia